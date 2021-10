Solidarietà a Mimmo Lucano, domani sit-in a Piazza Libertà Appuntamento alle 17

Domani 2 ottobre dalle 17 in Piazza Libertà ad Avellino CGIL Irpina, ANPI, AUSER, Comunità Accogliente, PRC, Sinistra italiana, Arci e altre associazioni e movimenti organizzano un sit-in a sostegno di Mimmo Lucano simbolo di accoglienza, umanità e solidarietà. Con il segretario generale della Cgil Franco Fiordellisi sarà presente don Vitaliano Della Sala, vice presidente della Caritas Di Avellino.

Possiamo farcela!

MIMMO LUCANO ha subìto una legge che abbiamo sempre ritenuto ingiusta, da cambiare! Ma ancor di più è UNA CONDANNA INCREDIBILE ED ABNORME pari 13 anni e 2 mesi di reclusione per l’ex sindaco in un paese in cui per legge un migrante non può essere regolare, la sua dignità può essere garantita solo dall’umanità di uomini per bene.

Per questo una legge disumana va cambiata perché non si può condannare l’umanità e la generosità che non ha nulla di lucro a scopo personale oppure se la legge vuole condannare una politica accogliente e solidaristica ancor di più va cambiata.

Con questa manifestazione ci stringiamo attorno a Mimmo Lucano e siamo certi che gli altri gradi di giustizia daranno merito all’umanità e all’operato di Mimmo, ma in mancanza chiediamo l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche con un’atto di grazia che conferma il valore della solidarietà e dell’umanità di un sindaco italiano.