Vaccini, sprint finale. Da martedì terze dosi agli over 80 Raggiunto dal siero l'80% della popolazione con ciclo completo

Caccia agli ultimissimi indecisi del vaccino. L'Irpinia ha sfondato quota 80% degli immunizzati ma l'immunità di gregge non è stata ancora raggiunta. E allora continua incessante il lavoro dei camper davanti le scuole ieri mattina tappa a Tuoro Cappuccini all'esterno del liceo Colletta. “I numeri ci confortano, il fatto che stiamo facendo ancora prime dosi è un segnale molto importante – spiega Matteo Tomeo, medico vaccinatore dell'Asl. Si prosegue, nel frattempo, con le dose addizionali per trapiantati e immunodepressi, da martedì tocca anche agli over 80. “Il traguardo è vicino manca ancora qualche miglio per riprendere una vita normale. “L'Irpinia è una delle province che ha risposto meglio. Abbiamo fatto un gran lavoro, soprattutto con i camper, non ci siamo mai fermati e ora raccogliamo i risultati".