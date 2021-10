Amministrative, alle 19 in Irpinia affluenza al 35,30% Cinque anni fa fu superiore al 48%

Affluenza decisamente in calo in Irpinia nel primo dei due giorni dedicati al rinnovo di 33 municipi. Alle 19 l'affluenza si è attestata al 35.30 in forte ribasso rispetto al 48, 69 di cinque anni fa.

Il dettaglio dei singoli comuni:

AIELLO DEL SABATO 45,04

AVELLA 37,94

BAGNOLI IRPINO 33,50

CALABRITTO 28,80

FORINO 41,70

FRIGENTO 26,67

GUARDIA LOMBARDI 22,52

LACEDONIA 28,40

LAURO 51,13

LIONI 25,91

MANOCALZATI 31,11

MONTAGUTO 30,07

MONTEFALCIONE 31,44

MONTEFORTE IRPINO 36,07

MONTEFREDANE 40,00

MONTEVERDE 42,67

OSPEDALETTO D'ALPINOLO 41,27

PAGO DEL VALLO DI LAURO 54,65

PETRURO IRPINO 25,00

PIETRASTORNINA 41,52

ROCCABASCERANA 35,87

ROTONDI 50,14

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 43,62 62

SANT'ANGELO A SCALA 39,57

SANT'ANGELO ALL'ESCA 36,11

SCAMPITELLA 40,66

SENERCHIA 36,69

SERINO 30,05

SPERONE 44,91

STURNO 35,23

TEORA 22,56

TORELLA DEI LOMBARDI 19,88

VILLAMAINA 44,76