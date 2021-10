"Assunzioni di parenti all'Alto Calore? Si faccia chiarezza" Festa: "Ho proposto a Trenitalia una tratta Avellino-Roma"

Il sindaco Festa rimanda di un giorno la consueta diretta facebook del lunedì a causa del blocco prolungato ieri di whatsapp, facebook e instagram.

Apre con l'augurio di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in Irpinia e poi mette nel mirino l'Alto Calore. “In settimana avremo l’assemblea dopo la richiesta di fallimento da parte della Procura, venerdì capiremo la posizione di Alto Calore. Dobbiamo salvaguardare la storia, il servizio pubblico dell’acqua e anche la forza lavoro. C’è una voce che parla di assunzione di parenti degli amministratori. Io non ci credo ma è opportuno fare chiarezza su questa vicenda e approfondiremo queste voci. Purtroppo è evidente che Alto Calore sia stato utilizzato come serbatoio di voti, questo deve finire".

Questione trasporti. “Domani incontrerò dei ragazzi delle scuole che mi esporranno alcune problematiche. Siamo pronti a correggere eventuali criticità emerse in questo primo periodo di ripresa scolastica. Inoltre ho proposto a Trenitalia di istituire una tratta Roma- Avellino. Una tratta che deve essere prenotata dal sito di Trenitalia o di Italo. Questa è la nostra proposta e siamo vicini alla soluzione”.