Ugl Salute, l'irpino Caruso riconfermato vicesegretario regionale Il plauso del sindacato

Stefano Caruso è stato riconfermato vicesegretario regionale Ugl Salute. "Gli operatori della sanità (medici, infermieri, OSS..) hanno dovuto fronteggiare, in special modo negli ultimi anni, un'emergenza sanitaria senza fine e tante altre difficoltà legate al comparto sia in ambito privato che pubblico. Caruso non ha mai abbandonato i lavoratori del settore impegnandosi concretamente al loro fianco. Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro svolto in questi anni dal sindacalista. Prova del suo forte senso di responsabilità e serietà è stata la riconferma di Caruso da parte della Federazione Ugl Salute Campania". Così in una nota l'Ugl Avellino.