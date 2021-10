Veleni nella Valle del Sabato, i comitati: "Bene accordo tra Procura e ISS" I comitati ambientalisti plaudono all'iniziativa del Procuratore Airoma

“E’ con enorme soddisfazione che apprendiamo la notizia della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità”. Così in una nota il comitato Salviamo la Valle del Sabato guidato da Franco Mazza che ha accolto con gioia la notizia della firma del protocollo d'Intesa tra la Procura di Avellino e l'Istituto Superiore di Sanità “Nell’incontro avuto il 29 luglio scorso col nostro dossier abbiamo presentato una esplicita richiesta in questo senso e da diverso tempo avevamo sollecitato un approfondimento scientifico per verificare quale ricaduta avesse l’inquinamento della Valle del Sabato e delle altre aree critiche della provincia sulla salute di una vasta area di popolazione. La condizione di inquinamento diffuso di tutte le matrici, ripetutamente certificata da numerosi monitoraggi ambientali, mancava di questo anello fondamentale e grazie all’iniziativa del dottore Airoma potrà essere studiato ed approfondito”.