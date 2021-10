Vaccini, terza dose: hanno aderito 4000 over 80 395 sono stati i rifiuti alle chiamate dell'Asl

Sono 6000 gli over 80 contattati finora dall'Asl di Avellino per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Quasi 4000 hanno dato la loro adesione, 395 sono stati i rifiuti e 1.651 sono state le chiamate telefoniche senza risposta. Finora somministrate 488 dosi booster per ospiti di RSA e case di riposo, di cui 164 agli over 80, e 194 dosi addizionali per trapiantati e soggetti immunodepressi per un totale di 682 terze dosi effettuate ad oggi. La somministrazione è partita venerdì scorso nei centri dell'Alta Irpinia e da domani proseguirà anche nel capoluogo. E intanto si prosegue ormai quotidianamente con gli open day perchè la Direzione di via degli Imbimbo non vuole mollare la presa neanche sulle prime dosi, per tagliare il traguardo dell'immunità di gregge e prosegue la “caccia” agli ultimissimi indecisi. “L'obiettivo è vicino, manca ancora qualche miglio per riprendere una vita normale. L'Irpinia è una delle province che ha risposto meglio in Campania e questo ci inorgoglisce”.