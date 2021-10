Rilancio del centro storico: apre "I tre Moschiettieri" in piazza Castello Ad Avellino apre una nuova attività, bar, caffetteria, baguetteria e sala relax

Una nuova attività apre le porte in piazza Castello ad Avellino. Dopo anni di buio totale per il commercio del centro storico, la nuova inaugurazione dà uno spiraglio di luce a tutta la zona. I "Tre Moschettieri", caffetteria, baguetteria e sala eventi, rappresenta la rinascita per una zona di Avellino che ha sofferto la vera crisi. Da una idea di Francesco Massimo e Gaetano Vigorito, assieme a Dante Gagliardo nasce così una nuova location dove poter gustare i prodotti tipici della tradizione irpina, accompagnati da una bibita o un buon caffè. La caffetteria raccolta su due piani con una vista proprio sui resti dell’antico Castello è cosi un motivo di speranza per il rilancio del centro storico cosi ha commentato il sindaco Gianluca Festa, presente all'inaugurazione. L’obiettivo dei soci è quello di rilanciare il commercio e di portare un poi di gente in piazza Castello.