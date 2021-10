Medici no vax: in 2 al Moscati. "Devono andare a casa, inaccettabili" Stasera alle 20 la riunione del consiglio provinciale dei medici. Fiordellisi:a casa i senza vaccino

Si riunirà questa sera esso la sede dell’ordine dei medici di Avellino, nella centralissima via Circonvallazione, il consiglio provinciale dell’organismo guidato dal dottore Francesco Sellitto. Sul tavolo del consiglio la ratifica della sospensione per due medici dell’ospedale San Giuseppe Moscati, che hanno deciso di non vaccinarsi contro il covid. Scettarà per entrambi l’inibizione dalla libera professione dell'ordine, come anche lo stop allo stipendio fino a dicembre predisposto dall'azienda. Ma all’orizzonte è attesa la nuova sfornata di nomi di altri professionisti tra medici di base, odontoiatri e liberi professionisti e operatori impegnati nelle strutture private ancora senza vaccino e per i quali ci saranno altri e nuovi provvedimenti. La black list è attesa da Napoli e c’è molto fermento tra i sanitari per conoscere i nomi di chi ancora non è stato vaccinato. Al momento tra i non immunizzati ci sono i due camici bianchi del Moscati, sopra menzionati, una infermiera in forze allo stesso ospedale, due infermieri delle strutture Asl, ma per questi ultimi c’è stato un ripensamento e dopo la notifica del provvedimento hanno proceduto a fare la prima dose di siero anti coronavirus, e poi ancora un infermiere e un fisioterapista irpini entrambi e in forze al D’Aragona di Salerno. Sul caso dunque, stasera alle 20 si riunisce il consiglio dei medici irpini ma interviene a gamba tesa il segretario provinciale della Cgil, Franco Fiordellisi che commenta: i medici e infermieri, gli operatori no vax che non vogliono immunizzarsi devono andare a casa, meglio che vanno via perché sono eticamente e deontologicamente inaccettabili”.