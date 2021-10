Assalto alla Cgil, la Cisl: "Attacco alla democrazia" Il segretario Irpinia-Sannio Vecchione: "Ferma condanna e piena solidarietà"

La Cisl IrpiniaSannio condanna fermamente l'attacco alle sedi sindacali di CGIL CISL e UIL.

"Ciò che è accaduto la scorsa notte ai danni della sede nazionale della CGIL prima e alle sedi della CISL e della UIL poi ad opera dei no vax, contro il Green Pass è un vero e proprio attacco alla democrazia - dichiara Fernando Vecchione Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio -.

Chi si è reso colpevole di tali azioni ha forse dimenticato le innumerevoli vittime portate via dal Covid e la paralisi economica, conseguenza della chiusura forzata del nostro Paese.

Un plauso va alle forze dell'ordine, sempre in prima fila, a difesa dell'incolumità pubblica. In maniera determinata ed unitaria continueremo a manifestare il nostro dissenso in risposta a queste violenze inaccettabili"- conclude Vecchione.