Infermieri. Matarazzo: "Terza dose sì. Reagiamo alla violenza con l'esempio" Il vicepresidente Opi Avellino: noi infermieri siamo il cardine del sistema

Al di la’ dell’obbligo, del dovere morale per noi sottoporci al vaccino nei giorni dopo lo scempio dell'assalto al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I a Roma e degli altri disordini registrati in un sabato da dimenticare, è un momento necessario e di grande riflessione durante questi mesi di emergenza sanitaria. Si deve reagire alla violenza con l’esempio. La mia terza dose di oggi ha un valore in più, quello di una consapevolezza vera, autentica, maturata e di grande indignazione rispetto alle manifestazioni violente che mettono a rischio la salute di tutti. La Salute è un diritto fondamentale e a noi ne compete principalmente la tutela. Gli Infermieri sono il cardine del sistema ed è ora che questo venga riconosciuto in tutti i sensi". Così Modestino Matarazzo vicepresidente dell'Ordine Professioni infermieristiche di Avellino commenta la sua somministrazione della terza dose di vaccino anti coronavirus.