Avellino ricorda Danilo D'Argenio. Festa: Intitoleremo a lui i giardini di Valle L'annuncio del sindaco Festa: la comunità ricorderà così il giovane morto tragicamente a 22 anni

Saranno intitolati a Danilo D'Argenio, il giovane stroncato da un infarto a soli 22 anni da infarto ad una cerimonia nuziale a luglio scorso, i giardini di Valle ad Avellino. Il sindaco Gianluca Festa lo ha anticipato nella sua consueta diretta facebook del lunedì sera. Oggi la giunta ha deliberato l'intitolazione dello spazio verde al giovane avellinese. "È doveroso non dimenticare persone così speciali per la nostra comunità. Una decisione maturata sulla scorta di numerose richieste arrivate da amici e parenti del giovane, scomparso così tragicamente, strappato alla vita troppo presto e ingiustamente". Danilo stava festeggiando le nozze dei cugini a Capaccio Paestum, provincia di Salerno, quando all’improvviso si è accasciato al suolo ed è morto stroncato da un arresto cardiaco fulminante. La tragedia si è consumata a luglio scorso. La notizia ha profondamente addolorato l'intera comunità irpina, che si è stretta in questi mesi intorno ai familiari. "Programmeremo a breve una cerimonia civile e religiosa in occasione della quale sistemeremo una targa in ricordo di Danilo nei giardini". Ma non solo. Nella stessa seduta di giunta, oggi, è stata approvata anche l'intitolazione del Parco del Q9 alla memoria di Mimmo Bellizzi, storico cestista del basket irpino e amato amministratore locale. "Una intitolazione speciale in un luogo che Mimmo aveva a cuore e per cui si è tanto impegnato come amministratore comunale - spiga Festa -. Mimmo Bellizzi ha lavorato molto per la urbanizzazione e sviluppo della periferia sud della città". Sempre nel corso della sua diretta il sindaco ha anche annunciato la volontà dell'amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria al vescovo Arturo Aiello."Come avevo già annunciato, infine, abbiamo formalizzato la proposta di cittadinanza onoraria al Vescovo Arturo Aiello. Questo è davvero il minimo per sua eccellenza, che è una guida attenta e amorevole della nostra comunità”.