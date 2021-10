Cuccioli abbandonati alle intemperie: salvati dalle Guardia Nazionale Ambientale Determinante l'intervento del vice questore Maria Felicia Salerno, ora si cerca adozione

E' una storia squallida che purtroppo si ripete frequentemente e che finora non ha visto una sola persona punita per questa malvagità umana davvero assurda.

Sanno bene dove agire, lontano da telecamere, nella convinzione che qualcuno poi interverrà per trovare una soluzione, non sempre immediata. E' così è successo anche ieri sera. Una famiglia di via nazionale ad Ariano Irpino, ha udito dei lamenti provenire dall'ingresso del parcheggio Valle e dopo essersi avvicinata, ha notato in un cartone, sotto la pioggia quattro cuccioli uno accanto all'altro, abbracciati nella loro sventura.

Messi al sicuro momentaneamente in un angolo più riparato della struttura, un animalista ha subito contattato il vice questore del locale commissariato di polizia Maria Felicia Salerno, come sempre sensibile su questa problematica, la quale a sua volta ha immediatamente allertato il responsabile della Guardia Nazionale Ambientale di Ariano Irpino Giuseppe Cocca. In pochi minuti sono giunti sul posto le guardie zoofile Gianluca Cocca e Gianfranco Lo Conte, entrambi freschi di decreto dalla prefettura di Avellino. I cuccioli sono stati trasportati in un ambiente sicuro e protetto in attesa di poter essere adottati.

Un problema quello dell'abbandono di animali, randagismo e mancata sterilizzazione da affrontare con determinazione in un tavolo che ci auguriamo possa vedere coinvolte tutte le istituzioni competenti. E' giunto il momento di dire basta e di porre fine a questa grave situazione di emergenza.

Sempre ad Ariano Irpino il servizio veterinario dell'Asl è intervenuto con il medico reperibile A.L giunto da Carife, al Parco Pallottini in soccorso ad un gatto che presentava una sospetta lesione interna. L'animale è stato trasportato mediante staffetta a Grottaminarda e da qui a bordo di un'ambulanza veterinaria allertata attraverso il numero verde di pronto intervento della Regione Campania, trasferito a Monteforte per essere curato e successivamente reimmesso sul territorio. Resta purtroppo ancora senza cure un cane con una zampa spezzata nei pressi del cimitero, i cui tentativi finora da parte di volontari e Asl, nonostante il massimo impegno, sono andati tutti a vuoto.