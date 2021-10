Medici non vaccinati al Moscati. "Errore di procedura, nessuna sospensione" Ieri sera si è riunito il consiglio dei medici. Sellitto: c'è un errore di comunicazione

Un errore di comunicazione invalida la richiesta di sospensione per due medici, due dottoresse nello specifico, non ancora vaccinate in forze all'ospedale San GIuseppe Moscati di Avellino. Ieri sera si è riunito il consiglio dell'ordine dei medici guidato dal presidente Francesco Sellitto. Sul tavolo la richiesta di sospensiva per i due camici bianchi non ancora immunizzati contro il covid. Presenti in sede 15 dei 17 componenti del consiglio, otto in presenza e 7 collegati da remoto, che hanno analizzato la richiesta inoltrata all'ordine di via Circumvallazione dall'azienda Moscati. Presenti al tavolo il presidente Sellitto, il segretario il dottore Rizieri Roncone, i medici Carmine Sanseverino, Raffaele Iandolo, Antonio Saggese, Nicola Acone, Michele Lippiello, Paolo Tarantino. Altri specialisti erano collegati via Skype. Nel corso del confronto si è deciso di annullare la richiesta di sospensiva dall'esercizio della professione, visto l'errore di procedura, dovuto al fatto che a comunicare all'ordine la mancata vaccinazione delle due professioniste è stata l'azienda Moscati, mentre sarebbe dovuto toccare all'Azienda Sanitaria Locale. "Questa mattina scriverò al Moscati - spiega Sellitto -. Analizzando la procedura ministeriale è chiaro come chi debba comunicare all'Ordine Professionale l'eventuale richiesta di sospensiva, è l'Asl". Intanto una delle due dottoresse ieri mattina si è sottoposta al siero. Mentre l'altra non si era vaccinata per motivi di salute. Nelle prossime ore si conosceranno nuovi sviluppi. Ma al Moscati spuntano nuovi nomi di sanitari non vaccinati. Sarebbe stato sospeso dal servizio un operatore Sanitario non ancora vaccinato, ma nel gruppo di lavoratori spunta anche un secondo dipendente oss non immunizzato contro il covid.