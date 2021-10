Rischio fallimento Acs e privatizzazione: ad Avellino arriva padre Zanotelli Lunedì la Carovana dell'Acqua fa tappa in città

La Carovana dell’acqua organizzata dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua giunge ad Avellino lunedì 18 ottobre alle ore 17.00 con una pubblica assemblea al Carcere Borbonico. Al fine di contrastare la privatizzazione dell’acqua nel Mezzogiorno, che vogliono realizzare attraverso il PNRR, intendiamo mettere in campo un rinnovato percorso di mobilitazione: una “carovana dell'acqua” che attraversi vari territori nei mesi di ottobre e novembre con una serie di iniziative collegate per concludersi il 20 Novembre a Napoli con un'iniziativa pubblica a carattere nazionale. "L’ assemblea di lunedì organizzata dal Coordinamento Campano Acqua Pubblica - spiega Giuseppina Buscaino ( Referente Provinciale Coordinamento Campano Acqua Pubblica) - insieme ai comitati locali. Si discuterà dell’esclusione di grandi distretti del sud dai fondi del PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Un piano che è nato per favorire la coesione sociale invece diventa uno strumento di discriminazione del Sud. Motivo dell’esclusione è che secondo l’ARERA ( Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) bisogna superare il water service divide che sarebbe il divario che c’è fra nord e sud nella gestione dell’acqua. Se non verrà superato non erogheranno i finanziamenti. Secondo l’ARERA la gestione sarebbe più efficiente al nord dove grandi multinazionali gestiscono l’acqua e queste multinazionali hanno ottenuto i fondi del PNRR perché rispondono ai criteri imposti da ARERA. Tuttavia anche l’efficientissima azienda pubblica ABC di Napoli è stata esclusa. Quindi il sud dovrebbe uniformarsi al nord e privatizzare. (...) Qui in Irpinia si aggiunge la questione del possibile fallimento di ACS e ci potrebbe essere il rischio della privatizzazione. I politici che ci impongono le loro leggi senza consenso, contro la volontà popolare sono potenti, ma noi li possiamo sconfiggere se siamo uniti nella difesa dell’acqua pubblica. Lunedì 18 ottobre al Carcere Borbonico parleremo di tutto questo con Padre Alex Zanotelli, gli esperti, i militanti e le associazioni, i sindaci".