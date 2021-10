Risalgono i vaccini in Irpinia: si torna sopra quota 1000 dosi Anche domani si prosegue con Open day

Altra giornata di Open day, si replica domani e intanto risalgono le vaccinazioni in Irpinia. Nella giornata di ieri sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino 1.446 dosi di vaccino così suddivise:

55 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

89 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

270 presso il Centro Vaccinale di Avellino

105 presso il Centro Vaccinale di Solofra

170 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

80 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

79 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Palazzetto dello Sport

128 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

102 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

73 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

72 presso il Centro Vaccinale di Montella

66 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

112 presso il Centro Vaccinale di Lioni

45 presso residenze sanitarie

Intanto a breve si parte anche con la terza dose per il personale sanitario dell'Asl. E proseguono ormai da settimana scorsa le addizionali per over 80, fragili, trapiantati e pazienti immunodepressi. Inoltre l'Asl comunica che, su 504 tamponi effettuati, sono risultate positive 9 persone: 1 residente nel comune di Avellino; 3 residenti nel comune di Caposele; 1 residente nel comune di Cesinali; 1 residente nel comune di Moschiano; 1 residente nel comune di Santa Paolina; 1 residente nel comune di Torre Le Nocelle; 1 residente nel comune di Vallata.