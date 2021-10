Giornata mondiale della vista, giovedi visite gratuite al Centro Australia L'iniziativa organizzata da Iapb Italia Onlus e sezione Avellino dell'Unione Italiana Ciechi

La IAPB Italia Onlus e la sezione di Avellino dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti in collaborazione con il distretto sanitario Asl organizza nell’ambito della Giornata Mondiale della Vista, che come anno ricade nel secondo giovedì del mese di Ottobre organizza una giornata di prevenzione visiva Giovedì 14 dalle ore 08:30 alle 13:00. Tale giornata si terrà presso il Centro Australia di Avellino dove coloro che si prenoteranno al numero 0825782178 da lunedì 11, potranno effettuare un controllo della vista gratuita. Data l’emergenza legata al Covid-19 il numero di prenotazioni sarà limitato. Nella stessa giornata si svolgerà una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle patologie oculari mediante diffusione di materiale informativo ed inoltre seguirà nel pomeriggio un incontro dibattito sul tema in parola, che si terrà alle ore 15:30 presso la nostra sede in Via Luigi Amabile-13, dove relazioneranno gli specialisti del settore.