Infermieri non vaccinati, parola all'Ordine. Oss ci ripensa e si immunizza La Moscati salgono i numeri dei senza vaccino, ma alcuni sanitari fanno dietrofront e fanno il siero

Sanitari non vaccinati, i numeri salgono al Moscati di quanti non hanno ancora provveduto a sottoporsi al vaccino, mentre per i colleghi procede la somministrazione delle terze dosi. “Fare il vaccino per noi sanitari rappresenta un dovere morale ed etico, visto che lavoriamo a stretto contatto con i malati - commenta Modestino Matarazzo vicepresidente dell’Ordine professionale degli Infermieri irpini e tra i primi a ricevere anche la terza dose di siero -“.

Si riunirà il consiglio dell’Ordine Professionale degli Infermieri di Avellino per valutare le procedure comunicate dalle azienda sanitaria. Intanto un errore di comunicazione invalida la richiesta di sospensione per due dottoresse non ancora vaccinate in forze all'ospedale San GIuseppe Moscati di Avellino. Il presidente dell’ordine di medici di Avellino, Francesco Sellitto spiega: la comunicazione ci è arrivata dal Moscati, ma sarebbe dovuta arrivarci dall’asl e sarebbe stata oggetto di ricorso - spiega-. Senza contare che una delle due dottoresse ha provveduto a vaccinarsi nelle scorse ore e l’altra non lo ha ancora fatto per motivi di salute”. Intanto sono tre, secondo quanto riferito dal presidente Sellitto, i medici non vaccinati in forze al Moscati, già sospesi dall’ordine dei Medici di Napoli. Numeri destinati a crescere, se si valuta che sono molti i residenti anche in altre province i sanitari, al lavoro nell’ospedale avellinese.

Sempre al Moscati è stato sospeso dal servizio un operatore Sanitario non ancora vaccinato, ma nel gruppo di lavoratori spunta anche un secondo dipendente oss non immunizzato contro il covid. Il primo ha provveduto, durante il suo ricovero per motivi di salute in ospedale, a vaccinarsi. Nelle prossime ore si saprà del secondo. Intanto avanza la campagna vaccinale. Nella giornata di ieri sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 1.446 dosi di vaccino, anche in alcune Rsa. Sul fronte dei contagi il virus non arretra. Altri 9 i positivi contabilizzati su 509 tamponi processati di cui 1 ad Avellino, 3 a Caposele. uno per comune tra Cesinali, Moschiano, Santa Paolina. Torre Le Nocelle e Vallata.