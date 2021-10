Infermieri, 7 non vaccinati: 6 lavorano al Moscati. Cusano: A casa i no vax Il presidente Opi: oggi consiglio dell'ordine. Valuteremo ogni caso con attenzione

Sanitari non vaccinati al bivio: questo pomeriggio, alle ore 16, si riunirà il consiglio dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Avellino, guidato dal presidente Rocco Cusano. Sul tavolo sette richieste di sospensione dall’esercizio, per altrettanti lavoratori non ancora vaccinati. Sei lavorano al Moscati, uno al Ruggi d’Aragona di Salerno. “Siamo pronti a valutare ogni caso - spiega Cusano -. Mi auguro che ci saranno ripensamenti e che, magari, proprio in queste ore, qualcuno abbia deciso di vaccinarsi. Intanto aspettiamo di conoscere ogni caso e profilo, visto che potrebbe presentarsi qualche causa valida per cui qualche collega non si è ancora immunizzato”. Dal presidente dunque un appello al buonsenso e la volontà di verificare accuratamente ogni procedura. “Resta il fatto che gli infermieri hanno l’obbiligo professionale e morale di vaccinarsi in questa tragica emergenza sanitaria - spiega Cusano -. Un dovere verso se stessi e vero i malati che assistono”. Intanto il presidente Cusano annuncia linea dura per quanti non si sono vaccinati per scelta, senza un valido motivo o causa di salute. Sullo sfondo la campagna vaccinale che avanza 1413 le dosi somministrate. Sabato ci sarà L’open Day al Moscati dedicato alle donne in attesa. Boom di adesioni per l’iniziativa promossa dal dottore Elisario Struzziero. Sullo sfondo il caso del sindaco di Torella Lombardi, Amado Delli Gatti, risultato negativo al tampone molecolare. “Non ho il covid, ma mi ero isolato in casa dopo un primo test rapido che aveva avuto esito positivo. Sono commosso per la straordinaria vicinanza ricevuta in queste lunghe ore di attesa”. Questo il commento di Delli Gatti.