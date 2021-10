Infermieri non vaccinati: Restano iscritti all'albo per vizio di comunicazione Cusano: stesso.errore di comunicazione avvenuto per i medici

"Come per l’Ordine dei Medici anche per l’Ordine degli Infermieri non è stata emessa sospensiva di iscrizione all’albo in quanto la ASL di competenza non ha notificato nessuna comunicazione come dettato dall’art 4 comma 6 del D.L. 44/2021 ma è giunta esclusivamente una comunicazione dell’Azienda Ospedaliera Moscati che dichiara di aver ricevuto comunicazione dalla ASL quindi il consiglio direttivo riunitosi oggi si riserva di avere notifica dalla Asl". Questo quanto emerso nel corso del consiglio dell'Opi presieduto da Rocco Cusano. Stesso difetto di comunicazione dunque come nel caso dei camici bianchi, e così i sette infermieri non vaccinati non sono stati sospesi dall'esercizio della professione, dall'ordine professionale di riferimento.