Covid, solo 2 positivi. Vaccini, tante prime dosi: effetto obbligo green pass Calano i contagi e tanti indecisi del siero si sono affrettati a vaccinarsi per i nuovi obblighi

Covid, calano i contagi in Irpinia con soli due nuovi casi su 495 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due soli nuovi positivi al virus 1 residente nel comune di Castelvetere sul Calore e 1 residente nel comune di Cesinali. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Mentre avanza la campagna vaccinale tra hub e RSA. Ma non solo. Via alle somministrazioni tra Asl e ospedali per le terze dosi ai sanitari. 1751 i vaccini inocultati, tra cui numerose prime dosi. Tutto merito dell'obbligo del green pass da esibire sui luoghi di lavoro che scatterà in tutta Italia da domani. Tanti gli indecisi che hanno deciso di vaccinarsi, numerosi quelli che si sono recati oggi anche al Palazzetto dello Sport ad Avellino. Nella giornata di ieri 13 ottobre sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 1.751 dosi di vaccino così suddivise: 119 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino, 141 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano, 47 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi, 52 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, 96 presso il Centro Vaccinale di Montemarano, 314 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 162 presso il Centro Vaccinale di Solofra, 82 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita, 77 presso il Centro Vaccinale di Cervinara, 114 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina, 73 presso il Centro Vaccinale di Montella, 100 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia, 65 presso il Centro Vaccinale di Lioni, 279 presso residenze sanitarie, 17 presso MMG, 13 a domicilio.