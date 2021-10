Avellino, occupazione suolo pubblico, niente tasse fino al 31 dicembre Arriva la proroga per bar e ristoranti che hanno attrezzato le aree esterne ai locali

Occupazione suolo pubblico, ad Avellino non si paga fino al 31 dicembre. Lo ha deliberato la Giunta comunale ritenendo di allungare fino a dopo le festività natalizie le misure adottate dal 2020 per contenere gli effetti negativi prodotti dall’emergenza epidemiologica in atto sull’economia cittadina. Una rassicurazione in più per gli esercenti avellinesi e in particolare per bar e ristoranti che in questo periodo hanno attrezzato aree all'esterno dei locali. La proroga della misura ha anche l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici esterni sia per gli utenti che per gli esercenti, di compensare, per quanto possibile, le limitazioni della superficie di esercizio imposta dagli obblighi di distanziamento interpersonale dovuto all’emergenza sanitaria, e di venire incontro a coloro che non hanno spazi sufficienti all’esterno o non ne hanno affatto. Prorogate dunque tutte le autorizzazioni fino ad ora concesse, confermando l’esenzione dal pagamento della relativa tassa fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga da definirsi con successivo provvedimento.