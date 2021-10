Open day vaccini, ecco le prossime tappe. Ieri 1.459 dosi somministrate L'asl impegnata a raggiungere la copertura totale della popolazione

Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day, al fine di raggiungere la copertura totale dell’intera un popolazione irpina.

Lunedì 18 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde e terze dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi.

Nella giornata di lunedì 18 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Ariano Irpino (Vita), Atripalda, Avellino (Paladelmauro), Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Moschiano, Solofra

Intanto nella giornata di ieri 15 ottobre sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 1.459 dosi di vaccino così suddivise:

77 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

49 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

46 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi

30 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

220 presso il Centro Vaccinale di Avellino

84 presso il Centro Vaccinale di Solofra

80 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

54 presso il Centro Vaccinale di Vallata

79 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

67 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

150 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

84 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

82 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

48 presso il Centro Vaccinale di Montella

49 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

73 presso il Centro Vaccinale di Lioni