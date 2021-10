Avellino, spunta una volpe nel Parco Manganelli Abituale presenza nell'area verde è stata avvistata in più occasioni

Non è passata inosservata la sua presenza nel bel mezzo del Parco Manganelli. Una volpe nel polmone verde di Avellino ha incuriosito i visitatori della domenica, del Parco sul Fiume Fenestrelle, che hanno deciso di fotografarla e rilanciare gli scatti sul social. La foto in copertina è stata scattata da Paola, una runner avellinese e assidua frequentrice del parco. Oggi, durante la sua abituale pausa fitness, si è imbattuta nell'animale , che non si è mostrato particolarmente spaventato per la presenza di numerosi cittadini. La volpe sarebbe una abituale frequentatrice dell'area. Più avvistamenti confermerebbero la sua presenza già dagli scorsi mesi. Il parco Manganelli è ricco di verde, si estende su una ampia superficie e forse l'animale si aggira nelle zone più frequentate dell'area in cerca di cibo. Sono numerosi i visitatori che si recano nel parco non solo per fare sport e belle passeggiate, ma anche per pic nic o comunque consumando bibite e alimenti. Tanti, troppi i frequentatori del parco che abbandonano rifiuti, noncuranti delle più elementari norme di decoro urbano e rispetto per l'ambiente.