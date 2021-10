Terze dosi a fragili, medici e farmacisti: avanti tutta con gli Open day In Irpinia procede la campagna vaccinale

Continua la Campagna Vaccinale anti-covid dell’Asl di Avellino con la somministrazione delle terze dosi per i soggetti fragili, i medici e i farmacisti.

Domani 19 ottobre e mercoledì 20 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde e terze dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale”per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi e la terza “dose booster” per i soggetti appartenenti alla categoria “Fragili” e gli iscritti all’Ordine dei Medici e dei farmacisti. L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate. Il personale dei punti vaccinali è autorizzato a chiedere l’esibizione del tesserino di iscrizione all’ordine ai fini della regolamentazione degli accessi. Non è necessaria la documentazione medica per i soggetti già iscritti nella categoria “Fragili”. Eventuali soggetti, non precedentemente classificati come "Fragili", potranno accedere alla dose booster attestando con documentazione medica il nuovo stato che verrà verificato dal Medico vaccinatore.Nella giornata di martedì 19 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Solofra. NNellagiornata di mercoledì 20 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Montella, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Solofra