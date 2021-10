Avellino, nel parco Palatucci un albero in memoria di Danilo D'Argenio La cerimonia per ricordare il 22enne stroncato da un infarto

Nell'ambito del progetto "Un albero per la vita", promosso dai coordinamenti distrettuali Giovani Lavoro Legalità e dall’Area Ambiente del Distretto Leo 108Ya, sarà donato alla comunità di Avellino un albero di ulivo, icona indissolubile di vita e di pace.L’albero sarà piantumato in memoria dell’amico Danilo D’Argenio precocemente scomparso all’età di 22 anni.La piantumazione avverrà mercoledì 20 ottobre ore 16:00 presso il Parco Giovanni Palatucci ad Avellino.All’evento, oltre ad autorità Leo e Lions Distretto 108 YA, parteciperanno il Sindaco di Avellino Gianluca Festa e per la Diocesi di Avellino, che gestisce il Parco Palatucci, previsto l'intervento del delegato ai Beni Culturali l'architetto Modesto Picariello.