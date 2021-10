Acqua pubblica, Zanotelli agli irpini: "Difendete il vostro tesoro" Il confronto l Carcere Borbonico a sostegno del Coordinamento Acqua Bene Comune

"Guai a voi se perderete il controllo pubblico dell’acqua” . E’ il monito lanciato all’Irpinia da padre Alex Zanotelli giunto ad Avellino a sostegno del Coordinamento Campano Acqua Bene Comune, presso il Carcere Borbonico. E' stata l'occasione per confrontarsi sulla gestione idrica alla luce dell'inchiesta che ha travolto l'Alto caloe Servizi, la società di captazione e distribuzione dell'acqua in Irpinia e Sannio. Zanotelli rilancia il modello dell’azienda speciale ABC di Napoli, un riferimento per gli altri enti di gestione "Perché è riuscita a coniugare gestione pubblica ed efficienza, senza fare profitti, ma producendo utili da reinvestire" spiega il prete. Agli irpini l'invito a considerare l'acqua come un vero "tesoro" da non specare e non regalare ai privati.