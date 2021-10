Morte Raviele, Sibilia: "Scompare appassionato narratore del paese" Il Sottosegretario: "Di lui mancheranno acutezza, genio ed eleganza"

E' mancato oggi Gianni Raviele, un caro amico, un fine intellettuale prima ancora che un protagonista della cultura italiana, figlio illustre della nostra Irpinia. Di lui mancheranno l'acutezza, il genio e l'eleganza nel raccontare il Paese negli anni più difficili della nostra storia, attraverso i telegiornali della Rai e con l'eloquio ricercato di cui si conserva traccia perenne negli archivi storici della televisione italiana. Fine critico d'arte e appassionato narratore, Gianni Raviele ha serbato per tutta la vita nel cuore la Campania e l'Irpinia, che ha saputo raccontare nei tanti romanzi e scritti e che ne ha fatto una colonna portante della nostra comunità. In un giorno di lutto per il giornalismo e la cultura, sono vicino ai suoi cari ed ai suoi amici e a tutti quelli che, come me, ne hanno potuto apprezzare lo spessore.

È quanto dichiara il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, ricordando il giornalista irpino Gianni Raviele, scomparso di recente.