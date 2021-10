Anas, tra giovedì e venerdi chiuse due gallerie sulla Statale delle Puglie La "Maddalena" di notte e l' "Avellola" in orario diurno

Per l’esecuzione di alcune attività si rendono necessarie interdizioni al transito – tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre – nelle gallerie ‘della Maddalena’ situata lungo la SS90 “delle Puglie” ed ‘Avellola’ sulla SS7 “Appia”, tra le province di Avellino e Benevento.

Nel dettaglio, per l’esecuzione di alcune attività di verifica e manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria ‘della Maddalena’ sarà interdetto al transito – in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 21.00 di giovedì 21 e le ore 6.00 di venerdì 22 ottobre – il tratto della strada statale 90 “delle Puglie” tra il km 22,600 ed il km 22,775, nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV), mentre, per interventi di sistemazione di alcune alberature ed opere in verde situate in prossimità della galleria ‘Avellola’, lungo la strada statale 7 “Appia”, tra le ore 7.00 e le ore 18.00 di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre sarà chiusa al transito la canna del tunnel in direzione Bari tra il km 262,000 ed il km 263,000.

A seguito di quest’ultima interdizione al transito, la circolazione in direzione di Bari – ad eccezione dei mezzi di soccorso – verrà deviata su viabilità comunale, con uscita obbligatoria al km 261,900 (Benevento Ospedale - Via Avellino) in direzione Ospedale Civile di Benevento e rientro al km 263,500 (San Giorgio del Sannio - Campobasso – Caianello).