Forum sulla sostenibilità ambientale, tavolo con De Luca e Bonavitacola Appuntamento in autunno nei 5 capoluoghi di provincia

Il Coordinamento della Sostenibilità Ambientale promuove il Forum ‘Campania sostenibile’ a Napoli e nei capoluoghi di provincia nel prossimo autunno: Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il calendario prevede un sesto appuntamento presso la Regione Campania, nel quale sarà approvato e presentato il ‘Documento per la Campania Sostenibile’, elaborato con il pieno coinvolgimento delle componenti che nella società civile svolgono un ruolo chiave per il successo della transizione ecologica.

Il Forum coinvolgerà i cittadini e le forze propulsive della comunità, a cominciare dalle categorie produttive e dai giovani, per fornire un contributo di idee e proposte al governo regionale, impegnato nella elaborazione del ‘Piano per lo Sviluppo Sostenibile’ attraverso la Cabina di Regia. Il Forum svilupperà la discussione e formulerà una proposta in particolare con riferimento ad alcuni temi: aria e acque, mobilità e sanità.

Associazioni, istituzioni, aziende, università ed enti locali verranno coinvolti nella discussione sugli aspetti fondamentali riguardanti la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, nel quadro più generale del contrasto globale ai mutamenti climatici.

Per definire nel dettaglio il calendario e l’organizzazione del Forum, denominato ‘Campania Sostenibile’, ieri mattina a Napoli il Coordinamento della Sostenibilità Ambientale si è riunito sotto la presidenza del sen. Enzo De Luca presso la sede dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti.

Parteciperanno: il Presidente della Giunta Regionale della Campania, on. Vincenzo De Luca; l’Assessore all’Ambiente e Vice Presidente, on. Fulvio Bonavitacola; il Presidente dell’ORGR e Coordinatore di Campania Sostenibile, sen. Enzo De Luca. I lavori saranno aperti dal saluto del sindaco in ognuna delle città ospitanti.

«La crisi climatica va affrontata e risolta affermando un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile che richiede il contributo di tutti. Il dialogo tra le diverse generazioni è la premessa di un impegno che impone responsabilità e apertura alla innovazione nelle istituzioni locali, nell’impresa, tra i cittadini. Il Forum della Sostenibilità Ambientale apre nelle nostre città il dialogo con il territorio per decidere il futuro del nostro ecosistema», ha dichiarato il Coordinatore di Campania Sostenibile e Presidente dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, Enzo De Luca.