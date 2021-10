È ufficiale: Claudio Baglioni arriva ad Avellino. Concerto al Teatro Gesualdo L'11 marzo 2022 arriva il grande cantautore

Al Teatro Carlo Gesualdo arriva Claudio Baglioni. Il comunale di Avellino ospiterà uno dei più grandi cantautori italiani di sempre.La conferma è arrivata nelle scorse ore, dopo l’annuncio fatto dal sindaco Gianluca Festa nel corso della diretta del lunedì sera.Il tour “Dodici note solo 2022” che prenderà il via il 24 febbraio dal Teatro dell’Opera di Roma e si concluderà il 13 aprile a Bologna. E, appunto, l’11 marzo la tappa nel capoluogo irpino .Con il tour “Dodici note solo” ritorna l’incontro di Baglioni con i grandi teatri italiani. La voce, il pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 50 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia.Corsa all’acquisto dei biglietti a partire dalle ore 16:00 del 26 ottobre dal sito ufficiale dell'artista. "Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia - dichiara Baglioni - significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme". "Le dodici note - aggiunge - l'alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo "errore", ritrovarsi e ritrovarci, grazie all'energia del più potente social network della storia dell'umanità: la musica". L'incontro tra Baglioni e i grandi teatri e luoghi d'arte italiani ha radici antiche. Già alla fine degli anni Novanta, infatti, l'artista avverte l'esigenza di portare la canzone d'autore negli spazi, le architetture e i paesaggi più belli e ricchi di storia, fascino e suggestione del nostro Paese.