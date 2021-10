Covid e natalità, 20 miliardi per aiutare le famiglie. Alaia:"Irpinia al centro" L'incontro tra il presidente della commissione sanità e il ministro Bonetti

Il Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza sociale del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha incontrato stamani il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti. Presenti all'incontro, che si è tenuto a Palazzo Chigi, anche il consulente della Commissione, il cardio anestesista Nicola Guarente, e il segretario particolare, Alfonso Spizuoco. “Abbiamo avuto dal Ministro Bonetti la conferma che con il Piano nazionale di rinascita e resilienza la famiglia sarà al centro degli interventi pensati per risollevare il Paese dalle conseguenze della pandemia”, ha dichiarato Alaia a margine dell’incontro. "Non solo sostegno economico, di cui la famiglia ha un urgente bisogno, ma anche attenzione all'educazione, con la previsione di investimenti che servano a supportare la natalità.” “A livello locale è necessaria una sinergia che coinvolga tutti i livelli istituzionali affinché - ha aggiunto - anche l’Irpinia possa cogliere le tante opportunità che verranno dai circa 20 miliardi di euro che saranno destinati alle politiche sulla famiglia. Una strategia che veda insieme in questo impegno anche le associazioni, le cooperative, le fondazioni e gli ambiti territoriali che sono a vario titolo impegnati a dare attuazione a tali politiche". "Per quanto ci riguarda - ha concluso Alaia - saremo pronti ad intermediare con il Governo centrale affinché anche la nostra provincia possa essere all'altezza delle aspettative di chi ha subìto le conseguenze della pandemia, in particolare delle famiglie ulteriormente penalizzate, specie al Sud, dalla crisi economica e dalla mancanza di lavoro".