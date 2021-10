Aggredito da un branco di cani, operato d'urgenza. "Ferite su tutto il corpo" Monteforte choc. Il sindaco Giordano: si indaga per accertare la provenienza dei cani

Ha riportato ferite su tutto il corpo il 62enne aggredito da un branco di cani martedì a Monteforte Irpino. La comunità, guidata dal sindaco Giordano, da due giorni sta seguendo l'evolversi del quadro clinico dell'uomo, scampato a conseguenze più gravi solo grazie al coraggioso intervento di un suo compaesano, che vedendolo preda della violenza degli animali, ha deciso di intervenire, salvandolo. L'uomo resta ricoverato al Moscati di Avellino e tenuto sotto osservazione dai sanitari. Il sindaco, Costantino Giordano, con un post racconta l'accaduto e aggiorna i cittadini sull'esito dell'intervento chirurgico a cui l'uomo è stato sottoposto.

"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al 62enne aggredito da un branco di cani nella giornata del 19 Ottobre scorso. L'uomo, che ha riportato ferite lungo tutto il corpo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita, ringraziando il Cielo. Ringraziamo un nostro concittadino che, resosi conto del pericolo, è intervenuto per cercare di evitare il peggio. Stigmatizziamo altresì con fermezza l'episodio: la locale stazione dei Carabinieri sta procedendo con le indagini, al fine di ricostruire l'accaduto e accertare le eventuali responsabilità, soprattutto in relazione alla provenienza dei cani.