Canoni non pagati stadio Partenio, indaga la Corte dei Conti Oggi interpellanza in consiglio comunale di Francesco Iandolo sul nuovo impianto

Mentre oggi pomeriggio in consiglio comunale arriva un'interpellanza presentata dal consigliere di opposizione Francesco Iandolo sul project financing che riguarda il nuovo stadio "Partenio-Lombardi", la Corte dei Conti torna a mettere nel mirino Palazzo di Città e avrebbe avviato un'istruttoria sui canoni non pagati dalle società sportive che nel corso degli ultimi anni si sono succedute nella gestione dell'impianto di contrada Zoccolari. La magistratura contabile vuole vederci chiaro sui rapporti intercorsi tra l’ente comunale e le società a proposito del debito maturato negli ultimi dieci anni. Tutto è partito dalle perplessità sollevate mesi or sono sulle procedure di concessione dell'impianto da parte del presidente della Commissione Trasparenza Ettore Iacovacci.