Avellino, scatta l'allerta meteo. Chiusi parchi e campo Coni per rischio crolli L'avviso del comune per l'allerta della protezione civile

Allerta meteo in Campania, rischi e disagi anche in Irpinia. Ad Avellino il comune con specifica ordinanza chiude parchi e zone verdi per scongiurare i rischi dovuti al crollo di alberi e rami. Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica di colore giallo, che continuerà nelle prossime ore. Numerose le zone interessate dalla Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), alla Zona 2 (Alto Volturno e Matese), passando per la Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sono previste "precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, con raffiche nei temporali.Visto l’avviso regionale di allerta meteo n. 054/2021 del 21.10.2021 che prevede livello di allerta gialla fino alle ore 23:59 del 22.10.2021, il comune chiude i parchi pubblici ed il campo Polisportivo Coni. "Si avverte - si legge nell'avviso - di evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate e di parcheggiare le auto nei pressi di alberi. Se necessario saranno emessi nuovi comunicati".