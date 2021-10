Avellino, lutto nella pallavolo irpina: è morto Antonio Pormile Lascia l'adorata moglie Dora, sua figlia Marica, la nuora e i nipoti tutti

Lutto ad Avellino, nella provincia intera per la morte di Antonio Pormile. Un riferimento per lo sport vero, quello che ha animato la giovinezza di tantissimi irpini. Antonio Pormile lascia la moglie Dora, sua figlia Marica, la nuora e i suoi adorati nipoti. A darne notizia anche numerose associazioni sportive. "Lutto nella pallavolo irpina: è scomparso Antonio Pormile. Arbitro Benemerito, nel 2004 è stato insignito della Stella d'Oro Dirigenti dal CONI, ed ha ricoperto diverse importanti cariche nell'ambito della Federazione Italiana Pallavolo locale e nazionale. Tra le altre, il ruolo di Presidente Regionale FIPAV Campania dal 1970 al 1994.

Il Comitato Territoriale Irpinia Sannio si stringe attorno a tutta la famiglia ed esprime le più sentite condoglianze per la sua scomparsa. Le esequie si terranno domani 23/10 alle ore 15 presso la chiesa di S. Maria delle Grazie - Avellino".