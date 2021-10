Campagna vaccinale, lunedì terza dose per biologi, psicologi e ostetriche Centri aperti anche per prime e seconde dosi

Continua la Campagna Vaccinale anti-covid dell’Asl di Avellino con la somministrazione delle terze dosi per il personale sanitario.

Lunedì 25 ottobre e martedì 26 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi e la terza “dose booster” per gli iscritti all’Ordine dei Biologi, Psicologi e Ostetriche.

L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate. Il personale dei punti vaccinali è autorizzato a chiedere l’esibizione del tesserino di iscrizione all’ordine ai fini della regolamentazione degli accessi.

Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Lunedì 25 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Montefalcione, Montoro,Mugnano del Cardinale

Martedì 26 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Lioni, Grottaminarda, Montefalcione, Montella, Montoro, Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo dei Lombardi