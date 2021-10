Sostenibilità, inclusione e uguaglianza: il grande impegno della Fidapa Cerimonia di inaugurazione dell'anno sociale 2021-22 ad Ariano Irpino

Si è tenuta ad Ariano Irpino la cerimonia di inaugurazione dell'anno sociale 2021-22 dell’associazione Fidapa, federazione italiana donne arti professioni e affari. La cerimonia è stata presieduta dalla neo presidente della sezione di Ariano Irpino Sara Sebastiano affiancata dalla vice presidente distrettuale Pina Genua Ruggiero.

La presidente ha descritto brevemente le caratteristiche della Fidapa che è movimento di opinione indipendente e senza scopo di lucro che promuove, coordina e sostiene le iniziative delle donne che

operano nel campo delle arti, delle professioni e degli Affari. Ha anche evidenziato la mission dell’associazione che organizza un insieme di attività per promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale allo scopo di favorire la crescita economica e inclusiva per l’uguaglianza di genere e promuove e organizza eventi innovativi allo scopo di coinvolgere le generazioni future alla vita sociale e dell’associazione.

Particolarmente gradita per i partecipanti, la presenza del Vescovo di Ariano Sergio Melillo, che ha

avuto parole di incoraggiamento per l’associazione nel sostenere e sensibilizzare i giovani in ogni ambito, specialmente quello dell’amore per la natura che ci incoraggia a custodire come un bene prezioso. All’evento hanno partecipato anche le Istituzioni Comunali con l’assessore alle politiche giovanili Veronica Tarantino, alla cultura e allo sport Lucia Monaco e la consigliera Valentina Pietrolà che hanno rinnovato la loro collaborazione alla riuscita dei progetti dell’Associazione sempre più impegnata nel diffondere e sostenere la crescita economica e l’uguaglianza di genere.