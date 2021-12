Amos Partenio chiude la "Prevenzione in Rosa 2021" Al Centro Sociale visite gratuite con il senologo Carlo Iannace

Si è tenuta ieri, martedì 21 dicembre, l’ultima giornata di prevenzione in rosa del 2021 organizzata dall’Amos Partenio nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo. Presso il Centro Sociale di Contrada Cesine sono state effettuate le visite senologiche gratuite dal dottor Carlo Iannace.

In tanti hanno partecipato all’iniziativa che chiude un altro intenso anno dedicato alla prevenzione del tumore al seno e non solo. Per questo ringraziamo come sempre il nostro caro dottor Carlo Iannace per il suo impegno, che porta avanti con passione e professionalità, coinvolgendo associazioni, volontari, territori e tante persone che continuano a credere nel nostro operato.

Un ringraziamento speciale alla neo amministrazione comunale di Ospedaletto D’Alpinolo, in particolare all’assessora Paola Dello Russo, per averci accolto e ospitato nel Centro Sociale, e per aver contribuito all’iniziativa “Sette Passi per il Sorriso” con le creazioni rosa e blu di Natale, fatte a mano dai bambini per i bambini. Iniziativa arrivata alla quinta edizione e alla quale vi invitiamo a partecipare per donare un sorriso ai bambini autistici e ai piccoli pazienti del reparto di oncologia del Pausilipon-Santobono di Napoli. Grazie ai volontari di alcune delle associazioni di Ospedaletto, tra cui l’ANPAS “Carmela Di Gennaro” che ha messo a disposizione la sede.

Grazie ancora a quanti hanno partecipato alle nostre giornate di prevenzione e a quanti continueranno a seguirci. A tutti voi auguri di buone feste dall’Amos Partenio.