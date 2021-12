Positivo a test rapido il parroco di Chiusano. "Sto bene, aspetto il molecolare" L'annuncio via social

Costretto a casa dal rischio di essere positivo al covid, con sintomi lievi è isolato don Antonio Romano. Il parroco sta bene accusa solo un lieve stato febbrile ma con una diretta Facebook ha voluto condividere con i residenti di Chiusano e il popolo del social gli aggiornamenti sul suo stato di salute. "Comunico a tutti che sono risultato positivo al Covid con il tampone rapido. In attesa di conferma, ho già iniziato la quarantena. Per le sante messe chiederò a qualche confratello di sostituirmi. Vi farò sapere a breve. Ho soltanto qualche decimo di febbre, sempre se il termometro cinese è attendibile, perché dà i numeri. Per il resto tutto ok. Non penso di aver contagiato qualcuno nelle messe di Natale perché avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Spero che passi presto e di ritornare più forte di prima. Un saluto a tutti". Spiega il parroco.