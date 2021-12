"Il momento richiede unità, non attacchi pretestuosi" Emergenza sanitaria a Grottaminarda, l'appello del vice sindaco Spera

«Siamo profondamente addolorati per come questo anno, problematico dall'inizio, stia volgendo al termine nel peggiore dei modi dal punto di vista sanitario ed economico. Di questo siamo, soprattutto, colpiti noi amministratori impegnati per arginare in modo serio ed efficace le criticità».

Così il vicesindaco, assessore alla sanità, Marcantonio Spera, in un ultimo dell'anno davvero difficile per la comunità di Grottaminarda visto il numero dei contagi da Covid-19 e in cui gli attacchi e le battute sarcastiche sui social stridono ancor di più con l'atmosfera. L'appello dell'amministratore ad una collaborazione vera, sostanziale, ciò che serve in questo momento e naturalmente gli auguri per un 2022 libero dal Covid.

«Purtroppo – prosegue Spera - ancora una volta veniamo attaccati in maniera stupida, sterile e pretestuosa in un momento che richiede unità (Fare fronte comune!) L'opposizione ci chiede di poter collaborare con il Coc nel mentre ci attacca perché sanifichiamo il Municipio, (procedura indispensabile per il traffico di persone dei giorni passati), e perché siamo inerti.

Cari cittadini non è così, perché come abbiamo già riferito nel comunicato stampa del 29 dicembre, riprendendo il monito del Prefetto: "fare fronte comune", dopo la videoconferenza con Sindaci, Dirigenza ASL, Forze dell'Ordine, convocata proprio dal Prefetto di Avellino, con lo scopo di informare le comunità del lavoro svolto e delle decisione prese tutt'altro che facili e scontate o inutili come qualcuno ritiene, abbiamo ulteriormente investito l'ASL della forte criticità grottese e coinvolto la Cabina di Regia per formulare in maniera più rigorosa gli interventi futuri, per la qual cosa il Centro Comunale di Protezione Civile, continuamente coinvolto ed in costante raccordo con Asl, Prefettura, Regione Campania e Protezione Civile Regionale, si è espresso già questa mattina.

Purtroppo siamo costretti a leggere richieste di nomi, numeri, contagi, di chiusure senza senso come se stessimo partecipando ad un gioco di società. Come ammonisce il sindaco questi comportamenti non ci appartengono e noi lavoriamo con la filiera istituzionale e rispettiamo e rispetteremo le decisioni della stessa, consapevoli di aver già chiesto alle Istituzioni provinciali, regionali, sanitarie e non, di supportare il territorio con atti, procedure e strutture straordinarie.

Invitiamo, pertanto, tutti – conclude il vicesindaco – a rispettare le ordinanze, a rispettare chi è impegnato maggiormente in campo e a collaborare sinceramente con le Istituzione senza screditarle.

Auguri a tutti, in primis all'opposizione, con l'auspicio di liberarci in questo nuovo anno dalla pandemia».