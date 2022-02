"Salviamo la Dogana", in campo gli studenti del "Mancini" La preside Gianfelice: "la valorizzazione del nostro patrimonio è nel Dna dei ragazzi"

“Abbiamo già messo la proposta di Franco Festa all'ordine del giorno del prossimo incontro con i docenti e ne parlerò presto con i rappresentanti d'istituto”.

La preside del liceo scientifico Mancini Paola Anna Gianfelice già pensa a come soddisfare la richiesta dell'ex professore di matematica e riferimento del Comitato che lotta per la salvezza della Dogana.

Da lui è arrivata quella che sembra soprattutto una provocazione per smuovere un po' le acque di una amministrazione ferma: il liceo scientifico adotti la Dogana, dopo anni di vergognoso abbandono e il fallimento della politica.

“Le classi che vorranno - ha proposto Festa - adottino il monumento, ne facciano una loro creatura, dedichino ad esso l’impegno, l’amore, l’affetto e l’attenzione che merita".

"Tutto questo - aggiunge la Gianfelice - è nel dna di questo liceo, i miei studenti sicuramente saranno in campo con qualche iniziativa. Il tema della valorizzazione del patrimonio della loro città lo hanno già toccato in passato e non si sottraranno. Le scuole devono dare esempi di cittadinanza attiva".