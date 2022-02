Libera e gli Studenti Irpini ricordano Pasquale Campanello 29° anniversario dall’uccisione dell’Agente Penitenziario

Martedi 8 febbraio alle ore 10.30 si terrà l’iniziativa “Consultiamoci con la legalità” dove gli studenti collegati in diretta sul canale Youtube della Consulta Provinciale degli Studenti dialogheranno con Antonietta Oliva, moglie di Pasquale Campanello, Sandro Ruotolo, senatore della repubblica, e Mariano di Palma, referente regionale di Libera in Campania grazie alla collaborazione di Cesvolab - centro servizi per il volontariato Irpinia Sannio.

Proprio 29 anni fa, infatti, veniva barbaramente ucciso sotto la sua abitazione a Torrette di Mercogliano Pasquale Campanello proprio mentre l’agente di Polizia penitenziaria, che lavorava al carcere di Napoli Poggioreale, stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro.

Pasquale era un figlio, un marito, un padre, un amico: tanti che in questi anni non hanno smesso di ricordarlo e che da anni collaborano con Libera per raccontare la sua storia.

Proprio per questo alle ore 10.00 saranno Antonietta Oliva e Mariano di Palma a presentare il progetto “Pasquale Campanello - 30 anni di memoria viva” raccontando un anno di attivazioni e iniziative che ci preparerà al 30° anniversario dall’uccisione di Pasquale che si terrà nel 2023.

La giornata sarà anche l’occasione per raccontare e promuovere la XVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie che si terrà il 21 Marzo a Napoli dal titolo “Terra mia - Coltura|Cultura” e che vedrà nella provincia di Avellino l’organizzazione di alcune iniziative di avvicinamento.