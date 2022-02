Precari, Cgil: "Si intervenga subito con proroga e ricognizione del personale" Morsa: "A marzo, con la fine dell'emergenza Covid, saranno fuori"

Sono la Segretaria Generale della Fp Cgil, Licia Morsa, e il Segretario Provinciale, Pietro de Ciuceis, ad intervenire attraverso una nota congiunta.

“Anche oggi la tempesta perfetta scatenata dal covid continua a produrre effetti disastrosi. Quella che nelle intenzioni di tutti doveva essere una misura che rendesse giustizia rispetto ai precari della sanità, per una serie di dissonanze legislative, rischia di diventare, se non seguita attentamente e con equilibrio, un’ulteriore caos. A fine marzo termina lo stato di emergenza e, con esso, tutti i lavoratori di ogni ruolo assunti o riassunti con contratti a termine saranno fuori. Tra di loro ci sono quelli dell’emergenza, ma anche tanto altro personale precario storico che, insieme alle proprie famiglie, rischia di perdere quanto leggi e giustizia gli garantirebbero in un mondo normale”.

“Da qualche anno, ormai, seguiamo la questione precari ed in alcuni ambiti (vedi quello penitenziario) Avellino ha fatto scuola. Quello che chiediamo, con una nota già inviata ad ASL e AORN Moscati, è di collaborare per garantire una soluzione equilibrata e a medio termine che tenga presente i precari storici, quelli covid e il personale delle cooperative, con il fondamentale innesto anche di personale vincitore di concorso sempre nella prospettiva dei servizi essenziali da erogare”.

“Tutto ciò, semplicemente, per essere credibili e consequenziali rispetto alla legge milleproroghe del dicembre 2020, del Defr Campania del 2021 e con quanto dichiarato dal Governatore De Luca che nel 2021 disponeva la proroga fino alla fine del 2022 dei contratti precari”. Nonché i provvedimenti previsti nella finanziaria 2022: modifica della Legge Madia e PNNR su medicina territoriale.

“Riteniamo l’incontro richiesto urgente perché tanto bolle in pentola e i margini di intervento sono stretti e i danni, a nostro avviso, sarebbero gravi ed inaccettabili”.