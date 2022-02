Vaccini, 1.441 dosi in 24 ore. E l'Asl spinge ancora con gli Open Day Inocuilazioni possibili anche senza prenotazione

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate nei centri vaccinali dell’Asl di Avellino 1.441 dosi di vaccino. L'azienda sanitaria spera in un colpo di coda degli indecisi e, pressochè quotidianamente, i centri vaccinali sono aperti per le inoculazioni anche senza prenotazione per sfruttare le dosi non utilizzate dai tanti over 50 che hanno rifiutato il siero.

Questo il bollettino delle somministrazioni nelle ultime 24 ore:

44 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino;

61 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano;

55 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi;

52 presso il Centro Vaccinale di Montemarano;

157 presso il Centro Vaccinale di Avellino;

92 presso il Centro Vaccinale di Solofra;

101 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita;

44 presso il Centro Vaccinale di Cervinara;

66 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda;

24 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano;

31 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina;

129 presso il Centro Vaccinale di Mugnano di Cardinale;

57 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia;

84 presso il Centro Vaccinale di Lioni;

44 presso la Caserma Berardi;

363 pediatriche;

6 presso MMG;

31 a domicilio