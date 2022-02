Strade abbandonate nella zona industriale, venerdì sit-in della FIOM Morsa: "L'ASi intervenga per metterle in sicurezza"

SI terrà venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 10.00 un sit in di protesta della Fiom Cgil davanti allo stabilimento Denso di Avellino per evidenziare lo stato di abbandono delle strade che collegano il centro cittadino con la Zona Industriale di Pianodardine.

“In una epoca in cui si sprecano le parole sull’importanza e l’utilità delle infrastrutture, nella Zona industriale di Avellino sono anni che non si è investito sulla manutenzione delle strade contigue ai nuclei industriali.

Particolarmente grave è la condizione della strada e dell’illuminazione nei pressi dell’azienda Denso TS, la cui percorrenza è molto elevata.

Pertanto, prima che possano accadere incidenti ai lavoratori, abbiamo organizzato un sit- in che evidenzi quanto da noi denunciato e spinga l’ASI a pianificare degli interventi per la messa in sicurezza della stessa”