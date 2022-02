Consorzio tutela Vini d'Irpinia - Convocazione Assemblea dei soci In seduta ordinaria, per il giorno 23 febbraio 2022 in prima convocazione alle ore 7,00

Signori Consorziati

Signori Consiglieri di Amministrazione

Signor Sindaco Unico

E’ convocata l’Assemblea dei soci del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, in seduta ordinaria, per il giorno 23 febbraio 2022 in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda convocazione per il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 16,30 presso la sala convegni Giovanni Grasso della Provin-cia di Avellino sita in Piazza Libertà 1, Palazzo Caracciolo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021, comprensivo di allegati.

3) riparto contributi c/esercizio soci, anni 2021;

4) riparto quote “erga omnes” art 41 commi 4/7 legge 238/ 2016, anno 2021;

5) relazione su attività di formazione, promozione e comunicazione rivolta ai soci 2021;

6) relazione attività erga omnes 2021

7) rinnovo organo amministrativo triennio 2022-2024 e nomina revisore unico;

8) Varie ed eventuali

Avellino, 09 febbraio 2022

Il Presidente

Stefano Di Marzo

In considerazione delle norme prescritte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19(2 i soci potranno partecipare all’assemblea anche mediante l’uso di strumenti telematici fornendo entro il 21 febbraio 2022, i propri account alla PEC, consorziotutelavinidirpinia@legalmail.it, e permettere di organizzare il collegamento. Si rammenta che, anche in mancanza di una norma di statuto che permetta la convocazione e la gestione tele-matica dell’Assemblea ordinaria, tale modalità è consentita, eccezionalmente per la durata del periodo di emer-genza determinato dal contagio da Covid-19, dall’art. 73, c. 4 e dall’art. 106, c. 2, del D.L. 18/2020.

Chi volesse partecipare in sala è pregato di mostrare greenpass prima dell’ingresso in sala.

I consorziati potranno prendere visione della documentazione relativa al punto 2) all’OdG e richie-dere chiarimenti in merito alle modalità di rinnovo dell’organo amministrativo punto 7) OdG facendo richiesta a partire dal 10 febbraio 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio: consorzio-tutelavinidirpinia@legalmail.it. La documentazione sarà trasmessa a partire dalle ore 12 del 14 febbraio 2022.

Come da delibera di consiglio del 30/11/2021, assembleare del 16/12/2021 e regolamento consortile, sarà possibile presentare la propria lista entro il 18 febbraio a consorziotutelavinidirpinia@legalmail.it