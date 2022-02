Tari, IrpiniAmbiente chiarisce: "Nessuna appropriazione indebita" La società dei rifiuti risponde al consigliere Giordano

La società provinciale che si occupa di rifiuti, Irpiniambiente, era finita nel mirino del consigliere comunale Nicola Giordano che aveva parlato di società fuori controllo e del fatto che, nonostante la raccolta differenziata a livelli record ad Avellino, nessuno sconto era arrivato sulle bollette Tari per i cittadini. L'amministratore unico Antonio Russo chiarisce che "sui contributi Conai, come da contratto del 2017, la tariffa che viene riconosciuta a IrpiniAmbiente già è al netto di questi contributi fino al 65% della differenziata. In caso di raggiungimento di un risultato superiore al 65% i contributi vengono divisi al 50% tra IrpiniAmbiente e Comune di Avellino per cui - conclude Russo - non c'è stata nessuna appropriazione indebita da parte della società, è tutto regolarmente contrattualizzato".