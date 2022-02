Precari sanità, Tramaglino (Fesica Confsal): Basta alibi I lavoratori Oss chiedono i giusti riconoscimenti

"Grazie alla legge di bilancio approvata ora si possono stabilizzare i precari della sanità, compresi i lavoratori Oss in appalto al SSN. Quindi si può procedere al reclutamento del personale per l’assolvimento di funzioni relative a servizi reinternalizzati con riserva di posti non superiore al 50% a favore di personale impiegato in attività sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 con almeno tre anni di servizio. La regione Campania se ha a cuore il destino di questi lavoratori delle ditte esterne, che oltretutto rischiano di perdere il posto di lavoro per fine appalto, dopo tanti anni in prestazione di manodopera e presenti in prima linea durante la pandemia agisca, si apra il prima possibile un tavolo tecnico politico-sindacale.In qualsiasi evenienza si può pensare di attingere dagli Oss della cooperativa esterna, lavoratori, che nella lunga battaglia al covid-19 sono stati in prima linea a rischio della loro incolumità e quella delle loro famiglie. Auspichiamo provvedimenti certi e celeri".