Autismo, Buonopane: "Chiederemo un confronto costruttivo con la Morgante" Il presidente della Provincia: "Centri specializzati, pronti a integrare i servizi di trasporto"

Questa mattina il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha incontrato a Palazzo Caracciolo il rappresentante dell’Associazione Tribunale Diritti del Cittadino-Ufficio Garante Diverse Abilità, Michelangelo Varrecchia, e alcuni genitori di ragazze e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico.

Nel corso del confronto sono emerse le condizioni di difficoltà che le famiglie incontrano quotidianamente: “Vogliamo essere concretamente vicini a queste famiglie – ha commentato Buonopane a margine dell'appuntamento – Pur nei limiti delle nostre competenze, stiamo verificando la possibilità di integrare i servizi di trasporto delle ragazze e dei ragazzi autistici presso i centri specializzati. Questo, ovviamente, a supporto dell’attività che già effettuano, giornalmente, i soggetti individuati dall’ASL di Avellino per tale scopo. È nostra intenzione chiedere un confronto con il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale, la dottoressa Maria Morgante, per studiare quali azioni, in tal senso, la Provincia possa mettere in campo per dare un contributo reale alle famiglie, senza determinare intralci alla preziosa opera svolta dagli operatori sanitari e a quanti sono impegnati nell’assistenza”.

“Nell’auspicio che, presto, possa aprire il Centro per l’Autismo di Avellino, confermiamo la disponibilità a incontrare le famiglie e le Associazioni impegnate sul territorio. Allo stesso tempo, siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte, nel rispetto massimo delle singole funzioni” ha aggiunto e concluso Buonopane.

Va ricordato, intanto, che lo scorso 23 marzo una sentenza del Consiglio Stato ha certificato l'importanza metodo ABA per gli autistici, su cui si era soffermata lo scorso sabato, nel corso di un'intervista sul nostro portale, anche Federica Saporito dell'Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, mamma di Martina, bambina autistica di 8 anni.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha, inoltre, fatto chiarezza pure in merito al ruolo e al pagamento dei cogestori esterni dell'ASL abilitati a erogare questo importante metodo.

Il prossimo 2 aprile, alle 16,30, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che sarà celebrata anche nel capoluogo irpino, con una serie di eventi, la Villa Comunale, davanti a Via De Conciliis, e lo stesso Palazzo Caracciolo verranno colorati di blu attraverso l'utilizzo di proiettori. Un gesto simbolico per sensibilizzare la comunità ed incentivarla a impegnarsi per offrire un supporto concreto, fosse anche in termini di sostengo morale e psicologico, a famiglie che coesistono, giorno dopo giorno, con un universo complesso e condizionante nelle più basilari ruotine della vita: stravolte e rivoluzionate.